Китай опроверг размещение ракет у границ России

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Китай не размещал межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 близ российской границы. Представитель МИД КНР назвала сообщения об этом домыслами и догадками. В Кремле ранее заявили, что Москва не воспринимает как угрозу военное строительство в Китае.

Китай не наращивает силы на граничащей с Россией территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщили, что туда передислоцировали МБР DF-41.

Как заявила на брифинге пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин, информация об этом - домыслы пользователей интернета и догадки, не соответствующие действительности.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит угрозы в размещении КНР баллистических ракет у границ России. Позже представитель МИД Китая отметила комментарий российской стороны, который, по ее словам, характеризует высокий уровень доверия между странами.

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