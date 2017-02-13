Алкоголь начнут продавать возле школ и больниц в России

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Минпромторг подготовил проект постановления правительства, согласно которому в России вновь могут начать торговать алкоголем рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. По мнению чиновников, эта мера станет одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем.

В России вновь могут начать торговать алкоголем рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. Проект соответствующего постановления правительства подготовили в Минпромторге, пишет газета "Известия". Чиновники считают, что эта мера станет одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем.

В ведомстве также отмечают, что сейчас в отдельных субъектах Федерации установлены большие запретные радиусы, препятствующие, развитию торговли. Речь в проекте постановления идет об определении максимального расстояния от медицинских и учебных учреждений в 50 метров. При этом в зависимости от типа здания радиусы колеблются и могут составлять 10 метров.

В настоящее время запрещено торговать спиртными напитками "в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности" и "на прилегающих к ним территориях". Сейчас радиус "прилегающих территорий" устанавливают местные власти в соответствии с действующей версией правительственного постановления, в котором говорится, что максимальное удаление составляет один километр.

Согласно проекту постановления, для магазинов максимальное удаление составит 50 метров от детских садов, школ, училищ, а также других организаций, где обучаются несовершеннолетние и зданий, которые либо принадлежат этим учреждениям, либо находятся в их пользовании. При этом, для кафе, где самым крепким из подаваемых алкогольных напитков является вино, дистанция сократится до 20 метров. Также аналогичное отношение в проекте прописано к медучреждениям и источникам повышенной опасности.

Что касается учреждений для обучения совершеннолетних, то такие кафе или рестораны разрешат открывать в пяти метрах от входа в здание. Торгующие спиртным магазины можно будет открывать в 10 метрах. Также десятиметровую дистанцию предлагают установить для торговых точек от вокзалов и аэропортов, спортивных и военных объектов и от медучреждений, не специализирующихся на акушерстве, гинекологии и детских болезнях.

Однако у Минопромторга могут возникнуть разногласия с Минздравом. Там называют самой эффективной мерой борьбы с алкоголем сокращение количества точек его продажи. Кроме того, в Минздраве заявили, что тоже начали разработку проекта постановления правительства, которое содержит перечень видов медицинской деятельности, осуществление которой вообще не препятствует продаже алкоголя. В частности, речь идет о косметологии, лабораторной диагностике, мануальной терапии, массаже, кабинетах стоматологии за исключением поликлиник.

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