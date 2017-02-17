Псаки посоветовала администрации Трампа "проверять факты"

Теги: Политика сша белый дом трамп псаки

Дженнифер Псаки в интервью телеканалу CNN дала советы пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй. По словам бывшего официального представителя Госдепартамента, ее коллегам необходимо "перестать лгать", "проверять факты" и, если нет данных или ответа, так и говорить.

Бывшая представительница Госдепартамента США Дженнифер Псаки посоветовала "перестать лгать" пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру и советнику президента Келлиэнн Конуэй. Свои замечания к работе представителей администрации Дональда Трампа она высказала в своей колонке на сайте телеканала CNN.

Псаки отметила, что команда нового президента США не может изменить своего начальника, однако если бы ей довелось лично встретиться со Спайсером и Конуэй, она бы смогла дать им несколько советов.

В первую очередь Псаки призвала коллег "перестать врать". В частности, она заявила, что США - не Россия, с ее подконтрольными властям СМИ, а потому "вас поймают на вашей лжи".

"Если у вас нет данных или ответа, так и говорите", - пишет Псаки.

Еще одним "советом от Джен" стала необходимость что-то продать. Псаки призвала коллег не стесняться беспокоить свое руководство вплоть до самого Трампа по поводу необходимости повестки дня. Также она отметила необходимость проверки фактов.

"Если у вас нет исследовательской группы, наймите ее. Как минимум это уменьшит количество материала для (юмористической программы) Saturday Night Live", - посоветовала Псаки.

Она также призвала собрать команды по связям с дипломатическим, оборонным ведомствами и в сфере нацбезопасности, предостерегла от копирования Дональда Трампа, посоветовала полагаться на опытных экспертов, изменить телевизионную стратегию, пригласив хороших рассказчиков, способных объяснить мотивацию президента.

Дженнифер Псаки была официальным представителем Госдепартамента США до 24 марта 2015 года, после чего она заняла должность директора по связям Белого дома в администрации Барака Обамы. В России она запомнилась многочисленными ляпами в ходе брифингов Госдепа.

Читайте также:

Псаки ушла от ответа на вопрос об "оккупационных" войсках в Крыму

Псаки публично назвала свои слова "нелепыми"

Журналисты вновь уличили Псаки в некомпетентности

Представитель Госдепа Псаки вышла на брифинг в одном сапоге