В Химках бастуют сотрудники ЖКХ из-за долгов по зарплате

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Химки находятся на грани коммунальной катастрофы. Там бастуют мастера аварийной службы. По заявкам не выезжают почти 40 человек. Они требуют сначала погасить им долги по зарплатам за четыре месяца. Своих денег ждут не только аварийные бригады. Другие коммунальщики города оказались точно в такой же ситуации. Люди устали от обещаний и накануне вышли на массовый митинг.

Новые Химки, старые Химки, левый берег. А еще Сходня, Фирсановка, Планерная. Больше тысячи жилых домов. Теперь это география коммунальных аварий. На звонки о протечках и прорывах в центральной диспетчерской уже пятый день никто не реагирует, хотя все на рабочих местах.

У мастеров - забастовка. Своей зарплаты эти люди не видели уже четвертый месяц, передает "ТВ Центр". Стихийный митинг устроили прямо перед зданием диспетчерской. К коллегам по несчастью присоединились сотрудники других коммунальных организаций. В Химках их около десяти, почти везде - долги по зарплате с Нового года.

В сентябре в Химках уже бастовали дворники - тоже из-за невыплат. Их заверяли, что рассчитаются сполна, но некоторым, как утверждают рабочие, по-прежнему должны, уже за десять месяцев.

Пока на руках у рабочих лишь расписки, в которых подрядная организация "Азимут", которая их и наняла, обязуется погасить долги в трехдневный срок. Правда, при условии, что к ней самой на счета поступят деньги. А заплатить "Азимуту" должен муниципалитет, в лице ДЕЗа - который собирает с населения квартплату.

Каждому должны от шести до 25 тысяч рублей за месяц, однако для ДЕЗа это оказалось сюрпризом. "Мы договорных отношений с работниками не имеем, поэтому мы знать об этом не могли", - отвечает первый заместитель директора МП "ДЕЗ ЖКУ" города Химки Руслан Гаевский. Он утверждает, что ДЕЗ с подрядчиком давно рассчитался. Контракт с "Азимутом" грозят вообще расторгнуть. Кто в этом случае заплатит мастерам, неясно. Пока в Химках наспех создали альтернативную аварийную службу, но они, рассказывают, ничего не чинят.

Когда ситуация изменится, пока непонятно. Известно лишь, что подрядчика проверят трудовая инспекция и прокуратура.

За четыре дня забастовки представители подрядной организации на связь с мастерами, которые по сути не выполняли свою работу, так и не вышли. Зато, когда здесь устроили импровизированный митинг, реакция последовала быстро. Всех, кто принимал в нем участие и попал в кадр, а затем и на телеэкраны, пообещали незамедлительно уволить. Когда, правда, не уточнили, но, видимо, с этой самой минуты.

Борис Иванин, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр".

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