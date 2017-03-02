Порошенко заподозрили в подготовке побега в Испанию

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Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник со ссылкой на источники в таможенной службе и СБУ, заявил что президент Петр Порошенко отправил в Испанию два самолета "с деньгами и художественными ценностями". По его словам, груз был оформлен как дипломатический.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник обвинил президента Украины Петра Порошенко в подготовке побега из страны. По его словам, глава государства намерен перебраться в Испанию.

"Получил информацию от таможенников и СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам бывшего парламентария, посол Украины в Испании - "друг Пети, которого он назначил в 2006 году". Согласно данным украинского диппредставительства, Анатолий Щерба был назначен на пост посла в Испании 11 марта 2016 года. По словам Олейника, "главная его дипломатическая миссия – присмотреть за домом Порошенко". Депутат полагает, что впоследствии президент Украины будет утверждать, что бежал "с ручной кладью".

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