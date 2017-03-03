Суд заочно арестовал экс-депутата Вороненкова

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Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего депутата Государственной думы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова. Ранее он был объявлен в международный розыск. Экс-депутата обвиняют в мошенничестве на 127 миллионов рублей. Своей вины Вороненков не признал. Следствие по делу продлено до 24 апреля.

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заключение суда.

"Выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу, что ходатайство следствия о заочном аресте Вороненкова подлежит удовлетворению",- огласила судья Юлия Сафина.

Кроме того, следствие по делу продлено до 24 апреля. Ранее Вороненков был объявлен в международный розыск. Как сообщил следователь в ходе заседания суда, в настоящее время достоверных сведений о его местонахождении нет.

В то же время адвокат Андрей Гривцов заявил, что его подзащитный не скрывается. По его словам, Вороненков "ведет открытый образ жизни, дает интервью", поэтому следователь легко мог установить его местонахождение и вызвать.

Вороненков был депутатом Госдумы от фракции КПРФ с 2011 по 2016 годы. Его подозревают в мошенничестве с хищением здания и организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Свою вину в совершении преступления Вороненков не признал. По словам адвоката, его подзащитный считает все обвинения необоснованными и незаконными. Следователь в ходе заседания суда заявил о готовности предоставить доказательства вины экс-депутата.

"Доказательства причастности Вороненкова к совершению преступлений мы предоставим. По делу проведено более 40 очных ставок, 40 экспертиз, есть детализация его переговоров", - сказал он.

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