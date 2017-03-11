Видео допроса подозреваемых в убийстве Гиви украинских диверсантов

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Власти Луганской народной республики опубликовали видео допроса украинских диверсантов, которых подозревают в убийстве командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, более известного как Гиви, и начальника народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Они были задержаны накануне.

В Луганской области задержаны украинские диверсанты. Их подозревают сразу в двух громких убийствах - командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, более известного как Гиви, и начальника народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в Министерстве госбезопасности республики, задержанные - бойцы 8-го полка спецназа ВСУ. Молодых людей уже допросили. В их съёмной квартире в Луганске провели обыск, во время которого были обнаружены гранатомёт, автоматы Калашникова, боеприпасы и взрывчатка. Диверсанты имели подробные карты Луганска и мобильные устройства.

Власти ЛНР заявили, что задержанные готовили теракты не только на территории самопровозглашенных республик, но и в России. Кроме того, стало известно, что в СБУ создан спецотряд численностью до 150 человек. Из них формируются диверсионно-разведывательные группы для заброски в Донбасс и на территорию нашей страны.

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