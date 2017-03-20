Смертельное ДТП с участием трех большегрузов произошло на МКАД

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В результате ДТП в Москве погиб один человек, еще один пострадал. Инцидент с участием трех грузовых автомобилей произошел в районе 104 километра внутренней стороны МКАД. Движение на участке, где произошла авария, затруднено.

В Москве произошло крупное ДТП с участием трех большегрузов, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Авария произошла в районе 104 километра внутренней стороны МКАД. В результате ДТП один из водителей погиб и один пострадал.

Как сообщает РЕН ТВ, один из грузовиков перевернулся. Движение на участке, где произошла авария, затруднено.

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