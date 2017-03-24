СМИ узнали о намерении Флинна выдать Гюлена Турции
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Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси заявил, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал выдачу мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкой стороне в обход американских законов об экстрадиции. После этого Вулси якобы доложил об этом вице-президенту США Джо Байдену.
Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал выдачу Анкаре мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена с турецкой стороной. Такие данные есть у газеты The Wall Street Journal.
По словам Джеймса Вулси, который был директором ЦРУ с 1993 по 1995 годы, в сентябре 2016-го, он присутствовал в Нью-Йорке на совещании Флинна с членами турецкого правительства. На ней советник кандидата в президенты США Дональда Трампа якобы обсуждал возможность выдать Гюлена в обход положений американского законодательства об экстрадиции, передает ТАСС. На той встрече присутствовал и зять турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Говоря о Гюлене, Флинн отметил, что необходимо "глубокой ночью вымести этого парня прочь" в обход всяческих законов. Вместе с тем, конкретные детали плана предложены не были, подчеркнул Вулси.
В итоге экс-глава ЦРУ отметил, что выступил резко против подобной инициативы и доложил о случившемся вице-президенту США Джо Байдену.
Вместе с тем, издание отмечает, что представитель бывшего советника Трампа опроверг эти данные.
В Анкаре называют оппозиционера Фетхуллаха Гюлена главным организатором неудачной попытки военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Сейчас он находится в США. Турецкие власти настаивают на экстрадиции Гюлена, однако сам проповедник заверяет, что никак не связан с попыткой переворота.
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