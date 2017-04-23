В МИД России назвали провокацией подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе

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МИД России считает провокацией подрыв автомобиля наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится в заявлении ведомства. Инцидент произошел в воскресенье утром. Один наблюдатель погиб, еще двое получили ранения. На Смоленской площади подчеркнули, что подобные акции выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении минских соглашений.

В МИД России прокомментировали подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на территории ЛНР. Обстоятельства инцидента указывают на возможность провокации, направленной на срыв урегулирования в Донбассе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира", - заявили на Смоленской площади, призвав Украину, Донецк и Луганск активизировать прямые переговоры.

Согласно сообщениям руководства ОБСЕ, в воскресенье утром в Славяносербском районе Луганской области Украины, в двух километрах от линии соприкосновения, подорвался на фугасе автомобиль Специальной мониторинговой миссии, возвращавшийся с патрулирования. В результате взрыва мины огиб сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ, гражданин США (по данным Киева - британец). Находившиеся в автомобиле международные наблюдатели ОБСЕ получили ранения. Улики с места преступления уже отправили на экспертизу.

Ранее соболезнования семье погибшего и всей команде мониторинговой миссии выразил председатель организации.

"Смерть нашего коллеги - это шок для всей ОБСЕ. Надеюсь, раненые наблюдатели вскоре пойдут на поправку. Необходимо провести тщательное расследование этого инцидента. Виновные будут привлечены к ответственности", - заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Вслед за ним подрыв сограждан на мине в Донбассе прокомментировала и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Сообщение о гибели сотрудника СММ ОБСЕ на востоке Украины наполняет меня горем и ужасом. Наши мысли с близкими всех сотрудников ОБСЕ, которые от имени международного сообщества несут службу в этом конфликтном регионе. Пострадавшим сотрудникам ОБСЕ, среди которых есть гражданка Германии, мы желаем скорейшего и полного выздоровления", - сказала она.

Провести тщательное расследование и наказать виновных потребовали также в МИД Украины. Отреагировал на трагическое происшествие и президент Петр Порошенко.

"Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий гарантированы", - написал он в Facebook.

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