Подорвавшийся на мине автомобиль ОБСЕ отклонился от маршрута

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Два из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в Луганской народной республике, еще один человек скончался. По некоторым данным, экипаж отклонился от основного маршрута несмотря на то, что подобные действия запрещены правилами безопасности ОБСЕ.

В Донбассе погиб сотрудник ОБСЕ, ещё два человека пострадали. Машина, в которой ехали наблюдатели подорвалась на противотанковой мине. Информацию подтвердил председатель международной организации Себастьян Курц, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл в Луганской области, недалеко от посёлка Пришиб. Как сообщили в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР, два автомобиля мониторинговой миссии следовали из Славяносербска в сторону линии соприкосновения.

По некоторым данным, один из экипажей отклонился от основного маршрута несмотря на то, что подобные действия запрещены правилами безопасности ОБСЕ. В результате машина наехала на фугасную мину. Представители ЛНР отметили, что в этом районе могут действовать украинские диверсанты. В связи с инцидентом начато расследование.

"Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего и команде Специальной мониторинговой миссии. Смерть нашего коллеги - это шок для всей ОБСЕ. Надеюсь, раненые наблюдатели вскоре пойдут на поправку. Необходимо провести тщательное расследование этого инцидента. Виновные будут привлечены к ответственности", - сказал действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

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