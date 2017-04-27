Песков заступился за георгиевские ленточки на сумках

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Ограничений при ношении георгиевской ленточки быть не должно. Своим мнением по этому вопросу поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что сам носит ленту на своей сумке уже около восьми лет. Ранее сообщалось, что в Москве планируется проведение рейдов против "неэтичного использования" символа Победы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лично выступил против того, чтобы ношение георгиевской ленточки было регламентировано, передает ТАСС. Он рассказал, что носит символ Победы на портфеле уже около восьми лет и гордится этим.

"Я уже лет восемь ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. На работу, во все командировки, эта георгиевская ленточка облетела весь мир со мной. Я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке", - сказал спикер Кремля, комментируя возможность введения патрулей против "неэтичного использования" изображения георгиевской ленты и других символов Победы.

При этом Песков отметил, что в целом это сложный вопрос. "Я не думаю, что у нас в Кремле есть какая-то позиция", - ответил он на вопрос журналистов.

Ранее член Общественной палаты Москвы, один из организаторов рейдов, Василий Дубенко заявил, что во всех районах столицы проведут соответствующие акции. "Мы разъясним людям, организациям то, как это должно быть на самом деле. Например, закрепление георгиевской ленты на автомобилях или сумках считается неэтичным", - пояснил он.

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