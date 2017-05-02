Путин: не нужно ничего придумывать взамен минских соглашений

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Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах в Сочи подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения минских договоренностей сторонами конфликта. По словам Путина, Донбасс от Украины никто не отделял, это делают с помощью блокады сами украинские власти.

Владимир Путин во вторник обсудил с Ангелой Меркель необходимость неукоснительного выполнения сторонами минских соглашений. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции по итогам первого раунда встречи.

"Сегодня мы вновь подтвердили необходимость неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей, согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый их статус и на этой основе провести там выборы", - приводит слова Путина ТАСС.

Путин также отметил, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на востоке Украины должен быть беспристрастно расследован. "Такие трагические инциденты, как недавний подрыв автомобиля ОБСЕ, безусловно, наносят существенный ущерб миротворческим усилиям, ведут к очередной эскалации напряжения", - сказал он.

Российский лидер заявил, что альтернативы "нормандскому формату" и минским соглашениям по урегулированию ситуации на Украине нет. "Не могу не согласиться с госпожой федеральным канцлером в том, что ничего другого, альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме "нормандского формата" и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов по тому, что мы видели в предыдущие годы", - сказал Путин.

Со своей стороны Меркель выразила недовольство нарастающими тенденциями отделения восточных регионов Украины. "Мы, конечно, хотим обеспечения того, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе - это тоже часть минских договоренностей - и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала она.

По мнению президента России, тяжелое положение в Донбассе стало результатом блокады, организованной Киевом, который сам отделяет этот регион от страны.

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