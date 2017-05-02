Путин и Трамп обсудили координацию действий в борьбе с терроризмом

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Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. В частности, акцент в диалоге был сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп по телефону обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Об этом сообщается на сайте Кремля. Акцент в диалоге был сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса.

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость", - говорится в сообщении.

Главной целью беседы было создание предпосылок к запуску реального процесса урегулирования в Сирии. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон будут оперативно информировать глав государств о достигнутом на данном направлении прогрессе.

Путин и Трамп также обсудили опасную ситуацию на Корейском полуострове. Президент нашей страны призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности в данном вопросе. Стороны условились наладить совместную работу, которая будет ориентирована на дипломатические развязки по урегулированию этой проблемы.

Кроме того, лидеры двух стран договорились продолжить контакты по телефону, а также высказались в пользу личной встречи, которая будет привязана к заседанию саммита "Группы двадцати" 7-8 июля в Гамбурге.

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