Белый дом: разговор Трампа и Путина прошел очень хорошо

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В Белом доме отметили, что телефонный разговор между президентами США и России прошел очень хорошо. Дональд Трамп и Владимир Путин согласились с тем, что конфликты в Сирии продолжаются слишком долго и стороны должны сделать все, чтобы остановить насилие. В Вашингтоне также отметили, что США направят своего представителя на переговоры в Астану 3-4 мая.

В Вашингтоне заявили, что телефонный разговор между лидером США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Разговор был очень хорошим и включал в себя дискуссию о зонах безопасности и деэскалации в Сирии для обеспечения прочного мира по гуманитарным и многим другим причинам", - говорится в сообщении.

Главы двух государств согласились с тем, что конфликты в Сирии продолжаются слишком долго и стороны должны сделать все, чтобы остановить насилие. В пресс-службе также отметили, что США направят своего представителя на переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астану 3-4 мая.

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