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Директор ФБР США Джеймс Коми уволен во вторник с поста по решению президента страны Дональда Трампа. Отмечается, что он неэффективно руководил ведомством.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В пояснении, которое тому было доставлено курьером, подчеркнуто, что решение принято на основе рекомендаций Министерства юстиции, передает "ТВ Центр".

В качестве основной причины называется, что Коми не смог эффективно руководить ФБР. Кто займет освободившийся пост, пока неизвестно. Но в той же записке президент подчеркнул, что крайне необходимо найти для бюро такое руководство, которое возродит доверие общественности к его жизненно важной правоохранительной миссии.

Джеймс Коми руководил ФБР около четырех лет. При нем было начато расследование в отношении Хиллари Клинтон по поводу нарушения правил служебной переписки, он также руководил делом о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

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