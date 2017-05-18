В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, пострадали 18 человек

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В турецкой провинции Денизли перевернулся микроавтобус с российскими туристами. По предварительной версии, в результате аварии пострадали 18 человек, 10 из них - россияне.

Обновление: В ДТП в Турции пострадали граждане Украины, а не России - посольство России

Микроавтобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Денизли, передает Hurriyet. Транспортное средство вылетело с дороги на обочину на одном из поворотов. О причинах не сообщается.

Предварительно, пострадали 18 человек. По данным турецкого агентства Anadolu, среди пострадавших - 10 туристов из России.

В генконсульстве России в Анталье сообщили, что проверяют информацию о ДТП. "Мы пока не получали от турецких властей данных об этой аварии. Проверяем информацию", - сказал консул Алексей Шиванов.

В провинции Денизли находится древний город Иераполис и источники Памуккале - популярная курортная достопримечательность.

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