Более 25 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца

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Более 25 тысяч человек поклонились мощам Святого Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя в первый день. В 21:00 доступ в храм был закрыт и возобновится во вторник утром. При этом люди продолжают стоять в очереди и собираются провести в ожидании всю ночь.

Более 25 тысяч человек поклонились мощам святителя и чудотворца Николая в Храме Христа Спасителя в Москве 22 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"По состоянию на 21:30 по московскому времени 25 тысяч человек пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца", - говорится в сообщении. Доступ в храм был закрыт в 21:00 по московскому времени и возобновится во вторник утром.

Количество верующих, которые посетили Храм Христа Спасителя, подсчитывают после прохода через рамки металлоискателей. Они установлены при входе в церковь. Кроме того, в настоящее время многие люди не собираются расходиться и хотят провести всю ночь в ожидании доступа в храм.

Мощи Святого Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.

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