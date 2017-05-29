Тела трех 19-летних наркоманов обнаружили под мостом в Москве

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На юге Москвы полиция обнаружила тела трех 19-летних молодых людей, лежавших под мостом. Возле трупов правоохранители нашли порошкообразный и растительный наркотик. Тела погибших направили в бюро судмедэкспертизы.

Тела трех погибших обнаружены под мостом на юге Москвы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трупы трех парней 1998 года рождения нашли под мостом на пересечении Шипиловского проезда и МКАД. Рядом с ними полицейские обнаружили спрессованное вещество растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

В настоящее время тела отправили в бюро судмедэкспертизы для установления причин смерти. По факту происшествия полиция проводит проверку.

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