В Крыму запретили парковаться у пляжей в охраняемых природных зонах

Теги: туризм экология парковка Крым

В Крыму начали действовать новые правила для туристов, которые путешествуют на машинах. Многие пляжи находятся в уникальных природных зонах, теперь они в списке особо охраняемых. Там запрещен проезд к воде и разжигание костров, а нарушителей ждут большие штрафы.

Привычная поездка на Белую скалу за фотографиями закончилась для Ольги повесткой в суд, передает "ТВ Центр". Девушку собираются оштрафовать за нарушение экологического законодательства, ведь передвигаться на автомобиле по этой местности теперь запрещено. Ольга возмущена, она утверждает, что ни знаков, ни предупреждений на дороге не было. Нет их и сейчас.

Скалы южного берега Крыма, подводный мир Тарханкута, песчаные пляжи Евпатории. Эти популярные места для так называемого "дикого отдыха" теперь под охраной государства. Их защищает 65 статья водного кодекса России, в которой говорится, что парковать автомобили разрешено не ближе 500 метров от моря и только на площадках с твердым покрытием.

Это, пожалуй, первый курортный сезон за последние годы, когда Тихая бухта в Коктебеле по-настоящему тихая. Ни рева автомобилей, ни гула водных мотоциклов. Если прислушаться, то можно услышать даже пение птиц. Теперь здесь разрешены только пешие прогулки.

Шлагбаум при въезде, патрули экологов на маршруте. Штраф за въезд на автомобиле - от трех тысяч рублей. В списке таких охраняемых территорий - десятки популярных туристических уголков Крыма.

"Мы не против отдыха, мы против того, когда отдых наносит ущерб экосистеме", - сказал начальник экологического надзора Николай Забков.

Автокемпинг в Симеизе - место, где можно легально припарковаться. Здесь созданы все удобства для туристов - есть вода, туалет и даже Wi-Fi. Три года назад можжевеловую рощу на берегу моря очистили от мусора. Теперь здесь можно и машину поставить и дикой природой насладиться.

К сожалению, пока таких оборудованных площадок в Крыму всего 9 на сотни километров побережья. Не готов и список особо охраняемых территорий. Например, на днях в него вошла знаменитая гора Ай-Петри. Поэтому экологи советуют: чтобы дикий отдых не закончился неприятностями, туристы обязаны сами изучить закон и придерживаться установленных правил.

"Многие у нас привыкли: припарковал машину, прошел два метра и уже у воды. В любом случае, какая-то приближенность к дорогам есть. Есть обочины. Парковаться возможно. Никто не запрещает отдых. Никто не запрещает стоянку. Никто не запрещает заезд. Это должно быть цивилизованно", - заявила замглавы Минприроды Крыма Ольга Славгородская.

В министерстве туризма Крыма обещают помогать туристам всеми возможными способами. На горячей линии "Вежливый Крым" готовы предоставить нужную информацию о заповедниках. Кроме того, в планах построить новые места для парковок и автокемпингов.

Борис Максудов Александр Шкарбанов Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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