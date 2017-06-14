Неизвестный открыл огонь в почтовом отделении в Сан-Франциско
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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в почтовом отделении в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Подозреваемый в нападении задержан.
Неизвестный мужчина открыл огонь в почтовом отделении в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Об этом сообщает Reuters.
По данным BNL, в результате происшествия погибли двое, еще пять человек пострадали.
BREAKING: At least 5 people shot, 2 dead in San Francisco - law enforcement officials— Breaking News (@BreakingNLive) 14 июня 2017 г.
Подозреваемый задержан.
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