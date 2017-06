Неизвестный открыл огонь в почтовом отделении в Сан-Франциско

Неизвестный мужчина открыл огонь в почтовом отделении в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Об этом сообщает Reuters.

По данным BNL, в результате происшествия погибли двое, еще пять человек пострадали.

