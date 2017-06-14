19:53, 14 июня 2017

Неизвестный открыл огонь в почтовом отделении в Сан-Франциско

Теги:  сша  стрельба  Происшествие

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в почтовом отделении в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Подозреваемый в нападении задержан.

Неизвестный мужчина открыл огонь в почтовом отделении в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Об этом сообщает Reuters.

По данным BNL, в результате происшествия погибли двое, еще пять человек пострадали.

Подозреваемый задержан.

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