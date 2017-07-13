"Аэрофлот" отменил 14 рейсов из-за непогоды в Москве

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Компания "Аэрофлот" отменила 14 рейсов из аэропорта "Шереметьево". Несколько рейсов перенесли на пятницу. В Москве и области в четверг ожидается дождливая, но теплая погода. Местами может пройти гроза, также ожидается сильный туман.

"Аэрофлот" отменяет в четверг 14 рейсов из аэропорта "Шереметьево "в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании. Как прогнозируют синоптики, в Московском регионе будет дождь, туман и местами гроза.

В частности, авиакомпания отменила рейсы в Париж, Берлин, Прагу, Варшаву, Таллин, а также в Краснодар, Ростов, Тюмень, Минеральные Воды, Архангельск, Воронеж, Самару, Набережные Челны и Нижний Новгород. Несколько рейсов, включая вылеты в Минск, Франкфурт и Мюнхен и ряд городов России, будут перенесены на пятницу.

Дождливая, но теплая погода ожидается в четверг в Московском регионе, сообщили ранее в Росгидромете. Температура воздуха в Москве составит 22-24, по области - 20-25 градусов. Местами пройдет гроза. Кроме того, в МЧС предупредили, что до 11:00 в Московской области ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 метров.

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