Песков отказался считать поведение Трампа на встрече с Путиным жестким

Теги: Политика путин песков трамп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают жестким поведение Дональда Трампа в ходе его первой встречи с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге. В Кремле также не видят эволюции заявлений президента США по встрече с главой российского государства.

В Кремле не считают жестким поведение президента США Дональда Трампа в ходе его первой встречи с Владимиром Путиным, передает "Интерфакс".

"Президент (Трамп) задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина. Я не вижу здесь никакой эволюции", - прокомментировал Песков слова Трампа о том, что он вел себя жестко на встрече с Путиным, и ответил на вопрос, не видят ли в Кремле эволюции заявлений президента США по встрече с главой российского государства.

"Я был очень жестким в общении с Путиным", - признался американский лидер в интервью Reuters. Он добавил, что у него с Путиным "очень важные" отношения, которые могут спасти многие жизни, как, например, в Сирии после вступления в силу перемирия.

Переговоры лидеров двух стран прошли на саммите G20 7 июля. Они продлились 2 часа 15 минут.

Читайте также:

Трамп: я был очень жестким в общении с Путиным

Трамп назвал "величайшей охотой на ведьм" поиски его связей с Россией