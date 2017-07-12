Трамп: перемирие в Сирии – результат взаимодействия с Россией

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Установление перемирия в Сирии, которое держится уже четыре дня, пример успешного взаимодействия с Россией. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу CBN News. Президент США также отметил, что повышенное внимание прессы к расследованию по России мешает властям США концентрироваться на реальных проблемах.

Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN News объяснил перемирие в Сирии успешным взаимодействием с Москвой. "Я считаю, что у нас была восхитительная встреча. Одна вещь, которую мы сделали — мы договорились о перемирии в важной части Сирии, где был ужасный бедлам и ужасающие убийства. И, кстати, сейчас прошло четыре дня (с этого момента). Перемирие держится на протяжении четырех дней", - цитирует РИА Новости главу Белого дома.

По словам Трампа, предыдущие режимы перемирия "совсем не держались". "И это потому, что президент Путин и президент Трамп достигли соглашения, и теперь оно (перемирие) соблюдается", - добавил американский президент.

Трамп также заявил, что у Вашингтона и Москвы помимо Сирии "есть много других вещей", где они "могут поладить". При этом отсутствие диалога с Россией, по мнению главы Белого дома, может повлечь за собой множество проблем.

8 июля Владимир Путин рассказал о своей беседе с Трампом. В частности, он оценил "адекватность" главы Белого дома. По его словам, "телевизионный" и реальный Трамп – два разных человека. Президент России выразил мнение, что Трамп был удовлетворен информацией о якобы невмешательстве Москвы в выборы в США.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что Путин остался доволен встречей с Трампом на саммите стран "Большой двадцатки" в Гамбурге. Спикер Кремля отметил, что по итогам переговоров можно с уверенностью сказать, "что, наверное, победили все".

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