МВД наказало ответственных за конвоирование "банды ГТА"

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Несколько сотрудников подмосковного главка МВД были уволены или привлечены к дисциплинарным взысканиям после проверки, которую начали в ведомстве из-за перестрелки в Мособлсуде.

В связи с перестрелкой в Мособлсуде подмосковный главк МВД провел внутреннюю проверку, по результатам которой несколько сотрудников ведомства понесли наказание. Об этом TVC.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, был уволен командир отдельной роты охраны и конвоирования и заместитель командира взвода.

Дисциплинарные взыскания – предупреждения о неполном служебном соответствии — получили заместитель командира взвода, двое заместителей командира отдельной роты охраны и конвоирования, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД, а также его заместитель и начальник отдела.

В свою очередь в Мособлсуде, где проходят слушания по делу "банды ГТА", сообщили, что процесс перенесли на 22 августа, поскольку суд не получил свидетельство о смерти фигурантов дела и информацию о нахождении в медучреждениях двух членов банды.

1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.