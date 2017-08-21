Генштаб назвал ключевую задачу в Сирии

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Освобождение Дейр-эз-Зора, являющегося последним оплотом террористов ИГ, является основной задачей в Сирии, отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. По его словам, террористы стягивают в этот район оставшиеся силы. Он добавил, что сирийские войска уже добились освобождения центра Сирии от боевиков.

Главной задачей военной операции в Сирии является освобождение Дейр-эз-Зора, отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

"Главная цель - уничтожить последний оплот террористов в районе Дейр-Эз-Зора", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, с деблокированием Дейр-эз-Зора, разгром основных сил запрещенной в России террористической группировки ИГ, "замахнувшейся на создание так называемого "Халифата", будет завершен.

При этом Рудской добавил, что террористы стягивают в Дейр-эз-Зор оставшиеся силы, сообщает РИА Новости. Генерал заявил, что туда переместились самые боеспособные отряды боевиков ИГ из Мосула и Ракки, которой "уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил".

С другой стороны, сирийские войска при поддержке ВКС России стремительно наступают на Дейр-эз-Зор, напомнил он.

Также Рудской подчеркнул, что освобождение от террористов центральной части Сирии близится к завершению. Сирийская армия наступает с темпом 30-40 и более километров в сутки.

"Правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли существенное поражение крупной группировке ИГ в центральной части Сирии. От террористов полностью освобождена провинция Алеппо", — сказал он.

Генерал добавил, что внезапность и стремительность действий десантировавшихся подразделений и эффективность огневого поражения, осуществлявшегося сирийской артиллерией и российскими ударными вертолетами Ка-52, обеспечили возможность быстрого выдвижения основных сил правительственных войск к Эль-Кдеру и овладение им без потерь.

"Формирования ИГ в этом районе полностью разгромлены", - сообщил Рудской.

Говоря о действиях самолетов ВКС, Рудской отметил, что российские пилоты в августе в Сирии выполнили 990 боевых вылетов и нанесли 2518 авиаударов, уничтожив до 800 террористов.

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