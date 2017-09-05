Ученик заранее готовил нападение на школу в Ивантеевке

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В подмосковной Ивантеевке задержан девятиклассник, который утром устроил стрельбу в местной школе. Пострадали трое учеников и учительница информатики. Их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, ученик не только стрелял из пневматического оружия, но и бросал дымовые шашки. Возбуждено уголовное дело.