Ученик заранее готовил нападение на школу в Ивантеевке

В подмосковной Ивантеевке задержан девятиклассник, который утром устроил стрельбу в местной школе. Пострадали трое учеников и учительница информатики. Их жизни ничего не угрожает. По данным полиции, ученик не только стрелял из пневматического оружия, но и бросал дымовые шашки. Возбуждено уголовное дело.
Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Дмитрия Гусева.
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