Теракт в лондонском метро совершил беженец из Ирака

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Арестованный по делу о теракте в метро Лондона 18-летний молодой человек оказался беженцем из Ирака. Он проживал в доме у пожилой пары, которая занималась воспитанием приемных детей. Известно, что приемные родители не могли справиться с его воспитанием и даже обращались в полицию.

Задержанный по делу о теракте на станции метро "Парсонс-Грин" в Лондоне 18-летний юноша оказался беженцем из Ирака, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Молодой человек проживал на юго-западе Лондона у пожилой пары, которая большую часть жизни занималась воспитанием приемных детей. Известно, что 88-летний Рональд Джонс и его 71-летняя супруга Пенелопа уже обращались в полицию с заявлением, что не могут справиться с воспитанием беженца. За две недели до теракта стражи порядка привели его домой.

Ранее британская полиция задержала подозреваемого в районе города Дувра в рамках действия закона о противодействии терроризму.

Взрыв самодельной бомбы на станции "Парсонс-Грин" на западе Лондона произошел утром 15 сентября. Полиция признала инцидент терактом. В результате взрыва пострадали 29 человек.

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