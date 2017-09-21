США ввели санкции против граждан КНДР, приносящих доход властям
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против граждан Северной Кореи, чья деятельность приносит доход властям КНДР. Также ограничительные меры касаются запрета на прием судов, побывавших в Северной Корее в последние полгода.
Вашингтон вводит санкции против граждан Северной Кореи, чья деятельность приносит доход властям КНДР. Эти меры предусмотрены в указе, который подписал президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Документ распространила пресс-служба Белого дома. В нем уточняется, что министр финансов США по согласованию с госсекретарем может вводить санкции против "…граждан Северной Кореи, включая северокорейских граждан, которые участвуют в коммерческой деятельности, приносящей доход правительству Северной Кореи или Трудовой партии Кореи".
Кроме того, США вводят запрет на прием в своих портах и аэропортах судов и самолетов, которые за последние 180 дней посетили КНДР. Эти меры предусмотрены в указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом. Оговаривается, что такие ограничения распространяются на суда, которые перегружали грузы с судов, заходивших в порты КНДР.
Указ разрешил блокировать и подконтрольные Соединенным Штатам счета, связанные с любыми гражданами КНДР.
Кроме того, США будут вводить санкции против строительных, энергетических, финансовых, рыболовных и других проектов, связанных с Северной Кореей.
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