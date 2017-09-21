Глава МИД КНДР сравнил угрозы Трампа с "лаем собаки"

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Пхеньян ответил на речь Дональда Трампа об угрозе "полностью уничтожить" КНДР, если страна станет опасной для США и ее союзников. Глава северокорейского МИД Ли Ён Хо сравнил эти слова президента США с "лаем собаки".

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо резко отреагировал на угрозу президента США Дональда Трампа полностью уничтожить КНДР.

"Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон", - цитирует Yonhap главу северокорейской дипломатии , который ранее прибыл в Нью-Йорк.

Дипломат, как отмечает агентство, использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы "собака лает - караван идет". В корейском языке выражение "собачий сон" означает нечто бессмысленное, абсурдное.

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США в случае угрозы для самих себя или для союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.

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