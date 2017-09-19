Трамп: США будут вынуждены полностью уничтожить КНДР в случае угрозы

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Дональд Трамп заявил, что США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы для себя или союзников. Кроме того, американский лидер выразил благодарность России и Китаю за поддержку новых санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что американцы будут вынуждены "полностью уничтожить" Северную Корею в случае угрозы для себя или союзников. Об этом сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением. Но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется иного выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", - сказал Трамп.

Кроме того, американский президент выразил благодарность России и Китаю за поддержку новых санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Трамп также призвал активизировать эти усилия.

Ранее 15 сентября Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо в сторону Тихого океана и упала примерно в 2,2 тысячи километров к востоку от мыса Эримо. По данным южнокорейских и американских вооруженных сил, запуск был осуществлен из района Пхеньяна.

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