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В Уссурийске в среду отдали дань памяти погибшему в Сирии генерал-лейтенанту Валерию Асапову. На траурный митинг собрались сотни земляков – бывшие сослуживцы и простые горожане. Они принесли цветы и возложили венки к мемориальной доске, на которой установили фотографию Асапова.

В Уссурийске простились с погибшим в Сирии российским генералом. После минуты молчания прозвучали оружейные залпы. Панихиду отслужили в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронят офицера в среду на военном мемориальном кладбище в Подмосковье, сообщает "ТВ Центр".

Валерий Асапов был смертельно ранен во время минометного обстрела террористами командного пункта около Дейр-эз-Зора. Он помогал сирийским военным в операции по освобождению города от боевиков. Посмертно представлен к высокой государственной награде.

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