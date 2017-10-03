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Роман Бабаян стал победителем премии ТЭФИ-2017 в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма". Финалистами номинации были Артем Шейнин ("Первый канал"), Ольга Скабеева и Евгений Попов (ВГТРК).

Роман Бабаян стал лауреатом премии ТЭФИ-2017 в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма". Также премию в этой номинации завоевали Ольга Скабеева и Евгений Попов ("60 минут", ВГТРК).

Днём награды получили финалисты в категории "Дневной эфир". За победу в 14 номинациях боролись главные телеканалы страны. Самыми престижными телевизионными премиями отмечены передачи, выходящие на "ТВ Центре".

Лучшей программой для детей и юношества признана знаменитая "АБВГДейка". Эта легендарная передача впервые вышла в эфир в 1975 году. И до сих пор радует юных зрителей.

Статуэткой "Орфей" также отмечен и телесериал "Отель последней надежды", который выходил на телеканале "ТВ Центр". Многосерийный фильм был снят по роману известной писательницы и сценариста Татьяны Устиновой.