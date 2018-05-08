В Антарктиде впервые пройдет шествие "Бессмертного полка"

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В этом году шествие "Бессмертного полка" впервые пройдет в Антарктиде. Ее организатором стал житель Санкт-Петербурга, а участниками - сотрудники 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Мероприятие пройдет накануне Дня Победы – 8 мая.

Первое в истории шествие "Бессмертного полка" пройдет в Антарктиде, сообщает ТАСС.

"Каждый год с момента зарождения этой акции мы всей семьей ходили на "Бессмертный полк" в Петербурге. В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз "Бессмертный полк" шагает по всей планете?", - рассказал один из организаторов акции, врач-хирург станции Михаил Воронцов.

Шествие запланировано на 8 мая, в мероприятии примут участие сотрудники 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) - 32 человека. Они пройдут от въездных ворот станции до ее неофициального символа - большого круглого щита с изображением названия станции и карты шестого континента.

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