В Facebook открылся портал для подростков

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Facebook запустил специальный портал для молодежи. Там публикуются советы по безопасному использованию социальной сети, а также даются подсказки насчет успешного продвижения контента. Также доступен раздел "Блоги", где пользователи выкладывают свои статьи о цифровом будущем.

В социальной сети Facebook появился портал для подростков, который призван обучить их безопасному и эффективному использованию функций площадки.

В специальном разделе опубликованы советы и подсказки по продвижению контента с помощью Facebook, даны рекомендации по настройкам конфиденциальности, а также приведены истории различных молодежных инициатив, завершившихся успехом.

Так, в настоящее время пользователи уже могут ознакомиться с десятью принципами, которых стоит придерживаться при упоминании персональных данных. Обновляется и раздел "Блоги" портала, где пишут о соцсетях как новом "цифровом доме", а также о различных социальных кампаниях.

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