Россия обошла США в гонке за право принять Мировой энергетический конгресс

Россия обошла США и Португалию в гонке за право принять 25-й Международный энергетический конгресс 2022 года. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня. Мероприятие проводится раз в три года. Мировой энергетический конгресс объединяет 90 стран.

Россия примет 25-й Международный энергетический конгресс 2022 года - он пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что заявки также подавали Соединенные Штаты и Португалия.

Мероприятие проводится раз в три года. Мировой энергетический конгресс объединяет 90 стран. В ноябре 2016 года председателем Российского национального комитета Мирового энергетического совета избрали министра энергетики страны Александра Новака. Постоянным местом расположения центрального офиса МИРЭС является Лондон.

Ранее президент Владимир Путин назвал возможным проведение в России летних Олимпийских игр. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что перед подачей соответствующей заявки необходимо оценить финансовую сторону вопроса.