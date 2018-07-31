ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обошла США в гонке за право принять Мировой энергетический конгресс

18:53
  • вторник
  • 31 июля 2018

Россия обошла США и Португалию в гонке за право принять 25-й Международный энергетический конгресс 2022 года. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня. Мероприятие проводится раз в три года. Мировой энергетический конгресс объединяет 90 стран.

Россия примет 25-й Международный энергетический конгресс 2022 года - он пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что заявки также подавали Соединенные Штаты и Португалия. 

Мероприятие проводится раз в три года. Мировой энергетический конгресс объединяет 90 стран. В ноябре 2016 года председателем Российского национального комитета Мирового энергетического совета избрали министра энергетики страны Александра Новака. Постоянным местом расположения центрального офиса МИРЭС является Лондон.

Ранее президент Владимир Путин назвал возможным проведение в России летних Олимпийских игр. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что перед подачей соответствующей заявки необходимо оценить финансовую сторону вопроса. 

Читайте также:
Главное сегодня
Мировой энергетический конгресс в Стамбуле 2016 года
Мировой энергетический конгресс в Стамбуле 2016 года
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100