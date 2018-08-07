Порошенко опасается "вмешательства" России в грядущие выборы

Президент Украины Петр Порошенко поручил СНБО предотвратить возможное вмешательство России в предстоящие выборы, которые пройдут в 2019 году.

Украинский президент Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) провести отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы.

"И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы", - написал Порошенко в своем Facebook.

Президентские и парламентские выборы должны пройти на Украине в 2019 году. Порошенко о своем намерении принять в них участие пока официально не заявлял.