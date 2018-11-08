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Цеповяза перевели в ШИЗО после скандала с фотографиями

08:53
  • четверг
  • 08 ноября 2018

Осужденного по делу "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза поместили в штрафной изолятор после скандальных фотографий, на которых он ест икру, крабов и разговаривает по мобильному телефону.

Вячеслава Цеповяза, осужденного по делу "банды Цапков", поместили в штрафной изолятор после скандальных фотографий, на которых он ест икру и крабов в колонии строгого режима, передает "Интерфакс".

"С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО, на непонятных мне пока основаниях", - рассказал адвокат осужденного.

29 октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест в колонии крабов, красную игру и шашлык. Кроме того, он беспрепятственно пользуется мобильным телефоном. В региональном управлении ФСИН заявили, что это подлинные снимки, сделанные в 2015 году. Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело против должностных лиц ИК №3 в Амурской области, где содержится Цеповяз.

В свою очередь в ОНК Амурской области сообщили, что Цеповяз отбывает наказание не на привилегированных условиях.

"Обыкновенный барак с кухней, комнатой психолога, двухъярусными кроватями, никаких привилегий", - рассказали в ОНК.

Вячеслав Цеповяз был одним из лидеров кущевской банды Сергея Цапка. В 2010 году они убили семью местного фермера, жертвами расправы стали 12 человек. Цапок получил пожизненный срок, но в 2014 году скончался в СИЗО. Цеповяза в ноябре 2013 года приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

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