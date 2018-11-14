Освобожденные из плена сирийцы посадили Асада себе на плечи

Башар Асад встретился с сирийцами, которые были освобождены из плена террористов на минувшей неделе. Благодарные за спасение жители горячо приветствовали президента, а потом и вовсе подняли его на руки.

Жители освобожденной сирийской провинции посадили президента страны себе на плечи. Башар Асад едва не снёс головой люстру, но такому приёму был явно рад. А присутствующие ещё долго скандировали слова благодарности и поддержки, передает "ТВ Центр".

На встрече говорили о будущем страны. Лидера угостили кофе. После чего, согласно арабской традиции, чашку разбили о пол. 19 женщин и детей были похищены из провинции Эс-Сувейда в июле в ходе атаки боевиков запрещённой в России группировки "Исламское государство". Тогда погибли более 200 человек. Ещё столько же получили ранения.