Обвиненная в избиении украинки в Дубае 19-летняя россиянка: "Захотела бабок от моего отца, зная, что он богатый"

Мария Ковальчук, найденная в марте у обочины дороги в Дубае с множественными переломами, пришла в себя после комы и дала интервью Ксении Собчак. Модель назвала имена тех, кто над ней издевался. По словам Маши, ее зверски избили два парня и девушка, которые живут с родителями в Дубае, но имеют российские паспорта.

По словам Ковальчук, она попала в компанию молодых людей из-за странного стечения обстоятельств. Мол, проспала свой рейс и при выселении из отеля встретила парня, с которым познакомилась накануне. Тот позвал Машу на вечеринку и предложил позже вместе улететь в Таиланд на частном самолете его отца.

Но тусовка в итоге затянулась на три дня, якобы Ковальчук не выпускали из номера отеля и угрожали ей. А когда модель смогла вырваться и сбежать, она укрылась на ближайшей стройке, но там ее нашла Александра Мерцалова. Мария уверяет, что слышала голос 19-летней девушки, а после почувствовала сильный удар и потеряла сознание.

Саша отрицает все обвинения в свой адрес. Мерцалова уверена, что Ковальчук соврала, чтобы получить деньги.

"Почти все, что она говорит, полный бред. Я не причастна. Вы знаете, что бывает за клевету? Но, видимо, она не боится. Я не знала, чем эта девушка занимается в Дубае. Если бы знала, то не знакомилась бы. Скажу одно: есть все доказательства и факты, что никто ее и пальцем не трогал", — заявила Александра.

Девушка напомнила, что в Эмиратах Маша участвовала в съемках эротических видео, а также продавала свои фото, на которых представала обнаженной.

"Ее репутации конец, надо же ее маме хоть как-то сделать ее „пушистой“. При этом облить грязью о других. Захотела хайп и бабок от моего отца, зная, что он богатый", — говорит Александра.

Есть у Мерцаловой и объяснение, почему Ковальчук все еще не подала заявление в суд. "Историю с травмами и избиением она придумала, чтобы получить выгоду — теперь о ней говорит весь мир. С ложными обвинениями в суд идти не надо. Нужны скандал, просмотры и лайки. Поэтому мать Марии и начала говорить не в Дубае, где предусмотрено суровое наказание за клевету", — отметила 19-летняя россиянка в беседе с "АиФ".

Отметим, что ранее основной версией произошедшего было участие модели в вечеринке извращенцев. Якобы девушка зарабатывала не только продавая откровенные снимки в интернете, но оказывая определенные услуги. Были даже свидетели, которые припомнили, что Ковальчук часто бывала на закрытых секс-вечеринках, где принято жестко издеваться над приглашенными красотками. Но полиция Дубая в первую же неделю после случившегося провела расследование и сообщила, что украинка сама пришла на стройку и сорвалась с большой высоты.