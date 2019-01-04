Земле грозит столкновение с гигантским астероидом

Есть ли шанс у человечества выжить в наступившем году?

Мы погибнем от астероида?

Жизнь на Земле вполне может уничтожить астероид, такое уже случалось. Правда, для этого небесное тело должно быть достаточно большим. Еще в 2002 году учеными было предсказано, что 1 февраля 2019 года на Землю обрушится астероид 2002 NT7.

Он "войдет" в нашу планету на скорости 30 километров в секунду с силой, равной примерно 30 миллионам бомб, аналогичным сброшенной на Хиросиму. Его диаметр - примерно два километра.

Впрочем, более свежие данные говорят о том, что астероид все же пролетит около Земли. Однако не все верят ученым. Многие убеждены: настоящие данные просто скрывают, чтобы не поднимать панику.

Или все-таки Нибиру?

Мало кто хоть раз не слышал о загадочной планете Нибиру, которая якобы проходит через нашу Солнечную систему каждые 3600 лет. К такому выводу пришли некоторые исследователи, расшифровав надписи на шумерских табличках. По сведениям шумеров, следующее прохождение Нибиру через Солнечную систему ожидается между 2100 и 2158 годами.

В последнее время сообщалось, что ученые косвенно установили существование Нибиру. Калифорнийский ученый Джозеф Брейди еще в 1972 году определил, что некая планета влияет на гравитацию эллиптической орбиты кометы Галлея. Американский учёный Итан Троубридж рассказал, что Нибиру представляет реальную угрозу для существования нашей планеты. В NASA же предстоящий конец света из-за Нибиру считают псевдонаучной выдумкой.

Нострадамус о третьей мировой

В 2019 году начнется третья мировая война, которая продлится 27 лет. Такое предсказание, по данным британских СМИ, дал известный французский ученый Мишель де Нострадамус. По данным пользователей соцсетей, расшифровавших текст послания, участниками конфликта с одной стороны могут стать США или Европа, а с другой - Россия или Китай.

Кроме того, европейские страны ожидают наводнения, а около американско-канадской границы произойдет разрушительное землетрясение. "Вулканический огонь из центра Земли вызовет трепет вокруг нового города: две великие скалы будут поглощены войной, а Аретус покроется реками крови", - предупреждает Нострадамус.

Провидец также указывает, что в следующем году по всему миру может произойти рост терроризма.

Ванга тоже видит катастрофу

Известная провидица Ванга предсказала на 2019 год глобальную катастрофу, которая якобы должна произойти в Азии. Что именно ждет этот регион – наводнение или землетрясение – не уточняется. Кроме того, по словам Ванги, в следующем году на Россию должен упасть метеорит. При этом в нашей стране ожидаются экономические успехи, а также подъем в сферах культуры и науки.

Не все относятся серьезно к словам Ванги и трактуют ее предсказания по-разному. Среди самых страшных пророчеств – скорое начало третьей мировой войны, в ходе которой Европа будет стерта с лица земли. Также в ходе конфликта прекратят свое существование США.

Мессинг о счастливой России

Советский мистик Вольф Мессинг – личность более чем загадочная. Многие его предсказания действительно сбывались – как, например, смерть Иосифа Сталина, развал СССР. Также он предвидел дату собственной смерти.

Есть и предсказания на 2019 год. Россия, по словам Мессинга, будет переживать бурный экономический подъем. Вырастет благосостояние граждан и их культурный уровень. Телепат предсказывает, что осенью Сибирь окажется во власти наводнений.

О Европе XXI века Мессинг говорил как о месте, слишком долго остававшемся в стороне от перипетий современного мира. По словам предсказателя, именно здесь в скором будущем начнутся кардинальные изменения политических устоев.