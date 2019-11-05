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"Экологическое движение — это огромные деньги": что скрывает Грета Тунберг

15:38
  • вторник
  • 05 ноября 2019

Кому выгодна экологическая истерия?

Юная шведская школьница Грета Тунберг произвела фурор на сессии Генеральной Ассамблеи, обрушившись на мировых лидеров с обвинениями в лицемерии, и останавливаться явно не собирается. Выступления юной активистки пришлось комментировать даже Владимиру Путину.

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Сама же Грета за последние несколько недель успела встретиться с Леонардо Ди Каприо и настолько его впечатлить, что актер даже назвал ее родственной душой, а также покататься на велосипеде с Арнольдом Шварцнеггером. Велопрогулка двух знаменитостей случилась в Калифорнии. Туда Грета заглянула по пути на климатический форум СОР25, который должен был пройти в середине ноября в Чили, но из-за протестов "переехал" в Мадрид. Эту весть юная активистка восприняла спокойно, заметив, что "проехала полмира не в том направлении".

Пока же сторонники Тунберг обсуждают, как помочь ей пересечь Атлантику в обратном направлении и не оставить за собой "углеродный след", противники пытаются понять, кому выгодна мировая экологическая истерия.

По мнению германского теоретика медиа и коммуникации Норберта Больца, за любым экологическим движением всегда стоят заинтересованные лица. Грету Тунберг заметил шведский промышленник, который увидел в ней отличную бизнес-модель, напомнил эксперт.

Подобные темы очень любят традиционные СМИ. И симбиоз прессы, "зеленых" политиков, бизнеса и молодежных активистом оказывается очень выгодным для каждой стороны.

"Экологическое движение – это огромная индустрия. Здесь огромное количество рабочих мест и инвестиций. И они счастливы от того, что внешне наивные несчастные дети выходят на улицы и митингуют за их интересы", - заявил Норберт Больц в интервью "ТВ Центру".

Сама Грета вряд ли считает, что ее усилия по борьбе за экологию — это лишь хорошо срежиссированная кампания. Но то, что за ней стоит не только бизнес, красноречиво говорит тот факт, что в начале этого года за критику эко-идей была отправлена в отставку профильный министр Бельгии Жоке Шовлиж. Она позволила себе назвать прогульщиками школьников и студентов, последовавших примеру Тунберг, и намекнула на то, что у спецслужб есть сведения о спланированности подобных акций. Те же поспешили заявления Шовлиж опровергнуть. А уже экс-министру в итоге пришлось буквально вымаливать прощение у оскорбленных школьников.

За критику Греты Тунберг досталось даже Ангеле Меркель. Комментируя крайне эмоциональное выступление активистки в ООН, канцлер Германии посетовала на то, что 16-летняя школьница не упоминает о тех шансах, что дают современные технологии. Депутат Бундестага от партии "Зеленых" Лиза Бадум назвала заявление Меркель бесцеремонным и обвинила власти Германии в том, что те душат попытки "экологической трансформации".

Бесспорно, что вопросы экологии и изменения климата — чрезвычайно важны. Но история Греты Тунберг пока что больше похожа на театр абсурда c не всем понятными целями.

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