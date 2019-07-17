Никаких диет! Как правильно питаться

Диетолог в беседе с ТВЦ.Ru развеяла мифы о "полезном" питании

Забыть про диеты

Мода на жесткие диеты постепенно сходит на нет, все больше людей понимают, что просто перейдя на низкокалорийное питание, красивого и здорового тела не добиться. Во время диеты организм находится в режиме энергосбережения: меньше тратит, но больше запасает. И обмануть его не выйдет – как только измученный недоеданием человек возвращается к обычному питанию (а это рано или поздно произойдет), тело тут же начнет запасать калории на случай следующей стрессовой ситуации. Давно доказано: в долгосрочной перспективе диеты никак не помогают сбросить вес – они не только бесполезны, но даже вредны.

"Такие диеты неэффективны, потому что вес очень тяжело удержать, - говорит диетолог Елена Соломатина. - Чем чаще человек использует такие голодные низкоэнергетические диеты, тем быстрее [возникает] состояние качелей – набрал вес, сбросил вес, набрал вес, сбросил вес. Каждый раз сбросить вес уже сложнее. При этом меняется гормональный фон и состояние микрофлоры кишечника, где живут определенные бактерии. Они активируются и начинают расщеплять еду, пусть даже низкокалорийную, и извлекать из нее на 20% больше энергии и калорий, чем раньше".

По словам эксперта, когда человек пытается резко себя в чем-то ограничить, придерживаясь агрессивной методики похудения, он уподобляется варвару, который с отверткой лезет в высокоточный компьютер.

"Любые перекосы в питании приводят к [негативным] последствиям. Может страдать слизистая желудочно-кишечного тракта, что может приводить (если недостаток жиров) к холециститу. Может начаться образование камней. Может страдать поджелудочная железа", - предупреждает Соломатина.

Есть вечером – можно

В народе бытует миф, что после 18 часов даже небольшой кусочек пищи волшебным образом превращается в килограммы жира. Это не так. Обмен веществ в вечернее время действительно замедляется, но это не столь критично. Один и тот же ужин, съеденный в 17 часов или в 20 часов, практически одинаково воспримется организмом. Куда важнее следить за общим количеством потребляемых калорий.

Елена Соломатина советует ужинать за три-часа до сна. Вечером желательно употреблять легкие белковые блюда и нежирные кисломолочные продукты.

"У нас есть циркадные ритмы, при которых у среднестатистического человека к вечеру замедляется обменный процесс в организме. Утром мы более бодры, и наши калории сжигаются быстрее. С другой стороны, большой перерыв в приеме пищи (в 18 поужинали, в 23 легли спать) приводит к тому, что нет пластического материала, который отвечает за рост и ремонт мышц. Чем больше у человека мышечная масса, тем быстрее он худеет даже в состоянии покоя. К тому же после такого перерыва утром за завтраком организм начинает быстрее накапливать жирок, быстрее возрастает уровень глюкозы в крови. Но здесь все очень индивидуально. Для людей, у которых есть инсулинорезистентность (преддиабетическое состояние), это голодание может быть опасно. Это опасно также при гастрите, колите, язвах и нарушениях со стороны желчного пузыря", - заявила диетолог.

Жир – это хорошо

Жиры жизненно необходимы для жизни, это источник незаменимых жирных кислот, без жира также невозможно усвоить жирорастворимые витамины. Жирные кислоты делятся на три группы: насыщенные, ненасыщенные и трансжиры. Опасаться стоит только трансжиров. Их избыток вызывает отложение холестерина и тем самым способствует возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Этих веществ много в тортах и печенье.

"Жир – это структурный материал, то есть из него простраиваются стероидные, половые гормоны, оболочки нервного волокна, клеточная мембрана и так далее, - рассказала Елена Соломатина. - Без жира мы прожить просто не можем. Надо сказать, что жир жиру рознь. Если у женщины на бедрах скапливается подкожный жир, то он неопасен. Это чисто косметический дефект. Многим он даже нравится в адекватных количествах. А вот внутренний жир в брюшной полости токсичен. Он нарушает работу внутренних органов, поскольку он их окутывает, и снижает уровень тестостерона, который отвечает за многие процессы в мужском организме –за характер, за настроение, за выносливость и за работу сердечно-сосудистой системы".

Не нужно пить два литра воды в день

Почти все вещества, используемые нашим организмом, могут усваиваться только в виде водного раствора. Кроме того, отходы жизнедеятельности клеток тоже могут быть удалены только в растворенном виде. Нужно ли выпивать два литра жидкости в день? Ученые сходятся во мнении, что эта цифра взята с потолка. Во-первых, мы и так получаем огромное количество жидкости через пищу и зачастую об этом не подозреваем. Во-вторых, для человека разной массы нужен разный объем воды. Так что самое полезное – пить, когда хочется.