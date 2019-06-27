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Все это едят: названы ускоряющие развитие рака продукты

16:38
  • четверг
  • 27 июня 2019

Ученые выяснили, чем питаются раковые клетки

Витамин C оказался своего рода "горючим" для раковых клеток. Об этом заявили ученые из Чили. Статья о "двуличности" витамина, который известен всем благодаря своим антиоксидантным свойствам, опубликована в журнале Free Radical Biology and Medicine.

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Авторы поясняют, что в организме сосуществуют два вида витамина С: его окисленная форма - дегидроаскорбиновая кислота и "редуцированная" форма - непосредственно аскорбиновая кислота. "Предательские" качества по отношению к злокачественным клеткам проявляет именно ДГА, поскольку раковые клетки активно поглощают данную кислоту, передает ТАСС.

Продукты с высоким содержанием витамина C  - это шиповник, киви, болгарский перец, петрушка, укроп, апельсин, капуста брокколи и многие другие продукты.

Как отмечают чилийские ученые, они не хотели бы, чтобы у читателей сформировалось негативное отношение к этому важному для организма витамину, однако факт активной подпитки им раковых клеток не оставляет у исследователей сомнения.

Ранее сообщалось, что в российском паштете нашли вызывающую рак добавку.

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