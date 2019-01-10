"Ты иногда меня щупай": самые забавные перлы Лукашенко за 2018 год

Новый год - новые перлы от Александра Лукашенко. Многие из цитат политика прошлых лет "ушли в народ", и подходящий к концу 2018-й — не исключение. Самые запоминающиеся высказывания президента Белоруссии за год читайте в подборке ТВЦ.ru.

"Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем"

Эти слова Лукашенко прозвучали на совещании по вопросам развития летних видов спорта. Известно о них стало после того, как в сюжет о встрече президента с чиновниками попала запись одного из участников с этими словами. Позже президент Белоруссии объяснил, что говорил о мышлении современных спортсменов. Лукашенко попросил прощения у женщин за слово "телки".

"Ты иногда меня щупай"

С такой просьбой Лукашенко обратился к журналистам во время рабочей поездки, комментируя слухи о перенесенном инсульте. "В будущем году мне доложишь. Ты ж доживешь до будущего года? Особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад, и тебя могут "похоронить". Подожди, говорят еще, что двойник работает. Ты иногда меня щупай", - пошутил политик.

"Поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда"

О независимости Белоруссии и угрозе со стороны России Лукашенко заговорил на встрече с российскими журналистами в Минске. "Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России", - заявил он, говоря о развитии Союзного государства.

"Бог нас бережет за счет диктатуры и авторитаризма"

Посещая больницу в Гомельской области в августе, Лукашенко заявил о важности обеспечения высокого качества медицинских услуг с учетом современных экологических вызовов. "Нас еще Бог бережет за счет этой диктатуры и авторитаризма, за что нас критикуют, но экология ухудшается, и дети не все рождаются без патологии", - уверен белорусский лидер.

"Будем Бога молить, чтобы там НАТО стояла"

Неожиданное заявление о НАТО Лукашенко сделал 14 декабря во время общения с журналистами. Разговор зашел об украинском кризисе. По мнению президента Белоруссии, конфликт в регионе должны решать Москва, Минск и Киев, а не "Меркель и этот парень Макрон" (лидеры Германии и Франции – прим. ред.). "Я недавно Путину сказал, что мы скоро Господа будем просить, чтобы там была НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем", - сказал он.

"Россияне ведут себя варварски по отношению к нам"

В августе Лукашенко упрекнул российские власти в недобросовестной конкуренции и невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза. "Россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", - возмутился Лукашенко. Минск часто спорит с Москвой об экономике. В декабре Лукашенко поспорил с Путиным из-за цен на газ. Белорусский лидер упрекнул Россию в том, что она продает его стране газ по завышенным ценам. Подробнее об этом читайте по ссылке.

"Не лезь на рожон"

Новое правило жизни от Лукашенко дополнило список с уже известными "раздевайся и работай" и "прислонись к крестьянину". В марте на встрече с главой МВД белорусский лидер заявил: "Не надо лезть на рожон. Но если ты лезешь на рожон и хочешь себя показать, ну что ж, это в основном мужики, и получайте тогда". По мнению президента, в Белоруссии достаточно свобод для граждан, а любые несанкционированные мероприятия должны пресекаться.