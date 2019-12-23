Рост пенсий и маткапитала: какие перемены произойдут в жизни россиян в 2020 году

Новая столица, электронная трудовая книжка и отмена пособий

Грядущий 2020 год сулит большие перемены в жизни россиян. TBЦ.RU подготовил подборку нововведений, некоторые из которых вступят в силу уже с 1 января.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В 2020 году пройдут сразу несколько выборных кампаний различного уровня. Так, 13 сентября в 17 регионах страны будут выбирать губернаторов, в том числе, и в Севастополе, а в 11 субъектах – депутатов законодательных органов.

РАБОТА И ЗАРПЛАТА

Повышение МРОТ

На 850 рублей повысится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года он составит 12 130 рублей, что соответствует прожиточному минимуму за второй квартал 2019 года.

Электронная трудовая книжка

С 1 января в России вводится электронная трудовая книжка. Благодаря ей работник всегда сможет получить доступ к информации о своей трудовой деятельности. Этот переход будет добровольным – бумажную книжку никто насильно отбирать не будет.

НАЛОГИ

Освобождение от подоходного налога

Студентов, курсантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, адъюнктов и аспирантов освободят от подоходного налога при получении материальной помощи (не более 4 тысяч в год). Также от уплаты НДФЛ освободят пострадавших в чрезвычайных ситуациях и тех, кто предоставляет им жилье на основе аренды.

Новая форма 3-НДФЛ

С 1 января изменится форма 3-НДФЛ и порядок ее заполнения. Доходы за 2019 год нужно декларировать с учетом этих изменений. Например, в бланке появилось поле, где нужно отразить доходы, полученные от иностранных организаций или структур без образования юрлица, которые освобождаются от налогообложения.

КАЧЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Маркировка молочной продукции

В 2020 году борьба с молочным фальсификатом выйдет на новый уровень. На молоке, сливках, кефире, йогуртах, сливочном масле, сыре и твороге появится специальный код, который будет содержать детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Биопродукты как они есть

С 1 января вступит в действие закон об органической продукции. Теперь слова "био" и "органик" нельзя будет использовать в маркетинговых целях, а только для того, чтобы обозначить, что продукт был изготовлен без использования химикатов, пестицидов и антибиотиков.

ПЕНСИОНЕРАМ

Рост пенсии

С 1 января вырастут пенсии неработающих пенсионеров. Они будут проиндексированы на 6,6%, это значит, что средняя пенсия в России увеличится примерно на одну тысячу рублей. Для работающих пенсионеров повышения не будет.

Переход на карту "МИР"

1 июля 2020 года истекает срок перехода пенсионеров на банковские карты платежной системы "МИР". Все бюджетники перешли на банковские карты платежной системы "МИР" до лета 2018 года. Для пенсионеров до сей поры действовала временная отсрочка, которая закончится в первый день седьмого месяца. Если же пенсионер не получит карточку, то пенсию можно будет забрать в кассе банка или Почты России.

МАТЕРИНСТВО И СЕМЬЯ

Материнский капитал

Материнский капитал в 2020 году увеличится с 453 617 рублей до 466 617 рублей, то есть его проиндексируют на 3,8%. Эти деньги выделяют семьям в связи с рождением/усыновлением второго или последующего ребенка один раз. Маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

Декретные

В связи с увеличением МРОТ изменятся минимальные и максимальные размеры детских пособий. По беременности и родам - от 55 830,6 рублей до 322 191 рублей, по уходу за ребенком до полутора лет - от 4 852 рублей до 27 984 рублей.

Отмена 50-рублевых пособий

С 1 января отменят 50-рублевые ежемесячные пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Кроме того, изменятся правила выплаты пособия на первенца. Раньше его могли получить те, чей семейный доход не превышает 1,5 прожиточных минимума. Теперь этот порог поднят до двух прожиточных минимумов.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ

Вино

В 2020 году поднимутся цены на вино, по данным экспертов, на 20-30%. Это произойдет из-за того, что акцизы на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля, а на игристые – с 36 до 40 рублей. При этом ставки на производимые в России и ввозимые вина уравняют.

Автомобили

Также подорожают автомобили, это связано с повышением ставки утилизационного сбора. Под пересмотр цен попадают транспортные средства среднего ценового сегмента, однако многое будет зависеть от объема мотора: менее литра — на 46%, 1−2 литра — на 112,4%, более 3,5 литра — на 145%.

Посылки

С 1 января снизится порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах. Теперь он составит 200 евро, вместо 500. Если посылка стоит дороже, то придется доплатить 15% от стоимости или 2 евро за 1 килограмм.

Московское метро

С 1 февраля подорожает проезд в московском метро. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" в 2020 году вырастет на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожают на 2 и 4 рубля соответственно.

Билет "Единый" на одну поездку с 1 февраля будет стоить 57 рублей вместо 50 рублей, на две поездки - 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок - 1970 рублей вместо 1900 рублей, бумажный проездной на календарный месяц (не более 70 поездок) - 2900 рублей вместо 2770 рублей.

Проезд внутри Москвы на пригородном железнодорожном транспорте будет стоить 37 рублей вместо 36 рублей, проезд одной зоны за пределами Москвы - 24 рубля вместо 23 рублей.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Экзамен на права

С 1 октября 2020 года изменится экзамен на права. Кандидатам в водители больше не придется сдавать упражнения на площадке, вместо нее будет единый практический экзамен. Сдающий на права не будет знать свой экзаменационный маршрут – только необходимые элементы, которые нужно показать и пересечения улиц, где нужно проехать. Это позволит избавиться о заучивания маршрутов.

Будут введены новые сроки пересдачи экзамена: теорию можно будет пересдать не позднее чем через 30 суток, а практику - до 60 суток. Минимальный срок проведения повторных экзаменов остался без изменений — семь суток.

Также ученики автошкол получат возможность оспорить результаты тестов. процесс сдачи экзамена, как и сейчас, будет вестись под видеозапись.

Водителям грузовиков и автобусов

- С 1 января в жилых дворах нельзя будет парковать КамАЗы, фуры и такси.

- 30 июня вступит в силу закон, запрещающий перевозить детей на автобусах, если возраст транспортного средства превышает 10 лет.

- С 1 июля в Россию запретят ввозить праворульные микроавтобусы, спецтехнику, самосвалы, грузовики с манипуляторами, рефрижераторы и автобусы категорий М2 и М3. Легковых автомобилей ограничение не коснется, однако их ввоз будет осложнен: все праворульные ТС должны пройти свидетельство о безопасности в специальных испытательных лабораториях.

- С 1 июля все автобусы категории М2 и М3, трамваи и троллейбусы должны быть оснащены тахографами – специальными устройствами, которые регистрируют информацию о скорости и маршруте, режиме труда и отдыха водителя.

Регистрация ТС

- Нельзя будет ездить на автомобиле без госномеров, оправдание "еще не поставил машину на учет" больше не сработает. В связи с нововведением автосалоны получили право выдавать таблички на месте, а данные о проданных машинах передавать в ГИБДД постфактум.

- В 2020 году госномер будет иметь код, соответствующий прописке владельца автомобиля.

- При регистрации ТС будет проставляться класс машины согласно правилам Таможенного союза (М1, N1 и другие).

- Теперь, чтобы зарегистрировать автомобиль с существенными изменениями, нужно доставить его на эвакуаторе в лабораторию на экспертизу.

- Автомобили несовершеннолетних владельцев, зарегистрированные на родителей, будут автоматически сниматься с регистрации по достижении владельцем 16 лет.

Прочее

- Многодетные семьи освобождаются от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль. Эта льгота будет доступна только в том случае, если доход семьи не превышает прожиточный минимум.

- В четыре раза увеличатся выплаты ОСАГО - максимальная сумма будет достигать двух миллионов рублей. Эксперты предполагают, что это приведет к удорожанию полиса на 500-600 рублей.

- С 1 июля инвалидам больше не потребуется получение разрешения на бесплатную парковку. На каждой стоянке в обязательном порядке для них отведут 10% мест, но не меньше одного.

- С 27 июля водителям, которые вовремя не прошли техосмотр, будет грозить штраф в размере двух тысяч рублей.

БОРЬБА С ХАКЕРАМИ

С 1 июля смартфоны и гаджеты должны будут иметь предустановленное российское программное обеспечение. Эта мера поможет продвинуться российским разработчикам, а также защитит россиян от злоупотребления со стороны крупных иностранных компаний.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Бесплатные туалеты

С 2020 года туалеты на российских железнодорожных вокзалах станут бесплатными для всех. Поводом к принятию такого решения стали многочисленные жалобы пассажиров на стоимость услуги. Кроме того выяснилось, что взимание платы за посещение санитарной комнаты не всегда экономически выгодно.

Шенгенская виза

В следующем году жизнь для любителей отдохнуть в Европе станет существенно легче. Россияне смогут подавать документы на пятилетнюю шенгенскую визу. Для того, чтобы ее получить, в предыдущие три года надо использовать визу, действующую два года.

Новый статус Владивостока

С 1 января столица Приморского края официально переедет из Хабаровска во Владивосток, который год назад стал еще и столицей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Новый статус города позволит привлечь дополнительное финансирование из федерального бюджета и внимание властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"