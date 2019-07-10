Похудеть без диеты: раскрыт главный секрет стройной фигуры

Все гениальное просто

Ученые выяснили, что укрепление мышц является более эффективным способом борьбы с лишним весом, чем изнурительные диеты.

Как пишет Medicalxpress со ссылкой на ученых из Университета штата Джорджия, укрепление мышц позволяет человеку похудеть, а также обезопасить себя от развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам исследователей, сильные мускулы потребляют много энергии, способствуют расщеплению жира и "вытягивают" глюкозу из крови.

Медики отметили, что слабые мышцы обычно бывают у людей, которые редко занимаются спортом, регулярно испытывают стресс и неправильно питаются. Играют роль также генетика и окружающая среда. У обладателей неразвитого мышечного каркаса снижается чувствительность к инсулину, что чревато возникновением диабета и проблем с сердцем.

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