Собянин рассказал о создании нового городского парка на ЗИЛе

Территория бывшей промзоны преобразится

Набережная Марка Шагала на территории бывшей промзоны ЗИЛ станет новым городским парком. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь будет сразу четыре тематических пространства, а также амфитеатр с видом на реку и спуск к воде. Кроме того, до конца года будет завершено строительство дороги к парку "Остров мечты".

Новые дороги, благоустроенная территория, укрепленные берега Москвы-реки. До будущего парка развлечений в Нагатинской пойме "Острова мечты" можно добраться любым удобным способом. От метро рукой подать, есть и подъездные пути. В северной части микрорайона ЗИЛ идет активная стройка.

"Возводятся первые жилые районы. В этой части формируется улично-дорожная сеть, которая направлена на обеспечение транспортной доступности, как "Острова мечты", так и улучшения логистики транспортного движения всего этого района, снижения нагрузки на проспект Андропова", - сказал Сергей Собянин.

Мост через Кожуховский затон станет дополнительной транспортной артерией. 5-километровый мост соединит участок строящегося причала Южного Речного вокзала и район Печатники. Все работы обещают закончить к концу года. Станция метро "Технопарк", станция "ЗИЛ" Московского центрального кольца, прилегающие дороги — все они ведут к парку развлечений и новым жилым кварталам ЗИЛа. Напротив уже существующего парка " Тюфелева роща" раскинется ландшафтный парк на набережной Марка Шагала.

"Уникальная набережная. Она сделана специально вместо брошенной промзоны, раньше до реки было не дойти. Сейчас получается первоклассное комфортное пространство для занятий спортом и отдыхом, с ресторанами, кафе, прогулочными территориями, велосипедными дорожками. Специальный рельеф будет защищать от шума, ветра. Это будет одна из лучших набережных Москвы", - сказал Сергей Собянин.

Это уже левый берег Москвы-реки. От Третьего транспортного кольца до затона Новинки - четыре пешеходных тематических маршрута. Спортивная зона с велодорожками и прокатом. Территория отдыха - с садами и фонтанами. Прогулочный маршрут для променада. Ландшафт защитит от ветра с реки и шума города.

Анастасия Мартынова, Егор Миронов, Андрей Сидоренко. "ТВ Центр", Москва.