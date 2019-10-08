Собянин осмотрел стационар детского хосписа "Дом с маяком"

В Москве создана огромная система паллиативной помощи

В Москве открылось первое стационарное отделение детского хосписа "Дом с маяком". Его строительство заняло шесть лет. Средства на проект выделили правительство Москвы и благотворительные фонды. "Дом с Маяком" не занимается лечением болезней. Снимает боли, исполняет мечты детей, облегчает жизнь родителям. До сих пор врачи оказывали помощь только на дому, ведь детям лучше в любящей семье, чем в больнице. Но бывают случаи, когда стоит остаться в хосписе. Тем более, если там уютно, как дома.

Так страшно узнать, что твой ребенок никогда больше не будет ходить, бегать. Еще страшнее видеть, как он постоянно угасает. Но теперь путь Грише будет освещать маяк, он прямо за окном, во дворике. А здесь, в комнате, уютно и тепло и рядом мама. В этом хосписе все, как дома, передает "ТВ Центр".

Веселый и озорной мальчишка – первый посетитель хосписа. В коридоре во вторник он встретил Сергея Собянина, который тоже приехал увидеть тот самый "Дом с маяком".

А еще сотрудники фонда пошли на маленькую хитрость, благодаря которой посетители хосписа смогут почувствовать себя пассажирами лайнера. Таблички с номерами палат заменили на каюты, респираторный кабинет здесь называют комнатой мыльных пузырей, а в коридоре поставили огромный аквариум. Это не больница, это большой корабль. И даже море здесь есть.

Этот корабль спасет, когда за кармой жизненный шторм, когда очень больно и страшно – окажут оперативную помощь и кинут спасательный круг, чтобы родители не утонули в проблемах.

Хоспис "Дом с маяком" строили 6 лет. Перебои с финансированием, бюрократические проволочки, а однажды соседи перекрыли въезд. Впрочем, на пути сотрудников фонда встречались и добрые люди. Они набрали сумму, которой хватило, чтобы достроить здание и оснастить всем необходимым, большую помощь оказало правительство Москвы. Самым главным подарком стала земля, на которой и построили Дом.

На первом и втором этажах - гостиница для подопечных. А на третьем и четвертом - отделение паллиативной помощи, сотрудники которой, пока строилось здание стационара, ни на секунду не оставляли своих подопечных в беде. Выезжали к ним домой. И таких семей в Москве и Московской области – сотни.

"Вообще, в городе организована огромная система паллиативной помощи, которая обеспечивает помощью десятки тысяч москвичей, которые в такой ситуации находятся", - отметил Собянин.

Здесь не будет режима посещения – дверь открыта круглые сутки. А то, что здание находится в центре города – это значит, что родные чаще смогут навещать или быстро приехать, если что-то случится.

Звонок в судовой колокол – верный знак того, что кто-то пришел. Гости сюда теперь будут приходить часто. И, прежде всего, эти люди, кто вовремя оказал помощь. Их фамилии теперь на звездах, которые оберегают.

Как и этот стационар - место, где жизнь неизлечимо больных ребят станет полной. Тут говорят: неважно, сколько времени впереди, важно, как проходит сегодняшний день.

Елена Макарова, "ТВ Центр".