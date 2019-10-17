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Собянин рассказал о модернизации родильных домов столицы

22:23
  • четверг
  • 17 октября 2019

Младенческая смертность в Москве снизилась вдвое

На востоке Москвы открылся Центр здоровья семьи. Новое пятиэтажное здание женской консультации возвели рядом с роддомом №20 на Измайловском шоссе. В четверг клинику посетил мэр Москвы. На площади  более 4,5 тысячи квадратных метров есть не только кабинеты врачей, но и лаборатории, операционные, процедурные и отделение физиотерапии.

Москвичка Надежда Буланкина впервые пришла в новое здание женской консультации. Пока она была у врача, ее двухлетняя дочь Маша играла в  детской комнате под присмотром заботливой медсестры.

"Прохожу здесь обследование. У меня в семье онкология. Поэтому приходится и маммолога, и гинеколога проходить каждые полгода. Здесь широко, свободно, детская комната есть", - рассказала Надежда Буланкина.

В новый медицинский центр перевели пациенток из четырех близлежащих районов. На пяти этажах - все самое необходимое для женского здоровья и помощи будущим матерям, в том числе для беременных со сложными патологиями. Кабинеты оснащены по последнему слову медицинской техники. Врачи смогут оказывать пациенткам амбулаторную и диспансерную помощь, а также социально-психологическую поддержку. Принимать здесь смогут больше 500 человек за смену.

"Я даже не жалею, что немного дальше ехать, потому что намного все лучше, намного комфортабельнее все стало", - сообщила Ирина Кистякова.

Скоро на базе центра откроется отделение репродукции и экстракорпорального оплодотворения. А также начнут работать кабинеты для будущих отцов. Консультация женская, но проходить обследование и лечение здесь смогут и мужчины. Будущие отцы на этапе планирования беременности смогут посетить генетика и уролога.

Новый медицинский центр посетил Сергей Собянин. Мэру показали отделение перинатальной и ультразвуковой диагностики. Современный ультразвуковой скрининг способен выявить любые патологии развития плода.

Еще одно важное направление работы нового центра - онкологические заболевания. Задача врачей - не только сохранить жизнь, но и способность иметь детей пациенткам с диагнозом рак. Новейшее оборудование позволит замораживать яйцеклетки до проведения химиотерапии. Здоровье будущих матерей и новорожденных детей - один из приоритетов правительства Москвы, подчеркнул Сергей Собянин.

"У нас вполовину снизилась младенческая смертность - это показатель мирового уровня. Но женские консультации не везде в хорошем состоянии, многие находятся в неприспособленных зданиях, и мы решили заняться этим звеном.  Оно очень важное, нужное, востребованное. На Соколиной горе построено такое - это не женская консультация, это дом здоровья семейного, если не сказать дворец.  Здесь весь набор специалистов, оборудования", - оценил Собянин.

Новый центр здоровья семьи станет частью роддома №20. Объединение женских консультаций и родильных домов стало передовой практикой столицы. Это делает работу врачей более слаженной. 

Юлия Степина, Наталья Епифанова, Дмитрий Панов, Михаил Федоров и Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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